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Японія висилає російського консула з країни у відповідь на дії РФ

Фото: Йосімаса Хаясі, міністр закордонних справ Японії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 4 жовтня, влада Японії висунула вимогу до консула Росії в Саппоро залишити територію країни протягом шести днів. Таке рішення було прийнято у відповідь на допит та висилку японського консула у Владивостоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, яку наводить Kyodo.

За його словами, Японія оголосила консула РФ персоною нон грата у відповідь на дії Кремля стосовно японського консула.

При цьому посол РФ у Японії Михайло Галузін був викликаний у МЗС для того, щоб проінформувати Москву про контрзаходи Токіо.

Хаясі зазначив, що під час затримання в Росії японському консулу зав'язували очі та фізично стримували його, хоча він не робив жодних протиправних дій. Він наголосив, що такі рішення росіян є явним та серйозним порушенням міжнародного права.

Нагадаємо, раніше стало відомо, щов Росії консула Японії затримали нібито за "шпигунство". Після цього його оголосили персоною нон грата.

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