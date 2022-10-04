Японія висилає російського консула з країни у відповідь на дії РФ

За його словами, Японія оголосила консула РФ персоною нон грата у відповідь на дії Кремля стосовно японського консула.

При цьому посол РФ у Японії Михайло Галузін був викликаний у МЗС для того, щоб проінформувати Москву про контрзаходи Токіо.

Хаясі зазначив, що під час затримання в Росії японському консулу зав'язували очі та фізично стримували його, хоча він не робив жодних протиправних дій. Він наголосив, що такі рішення росіян є явним та серйозним порушенням міжнародного права.