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Япония высылает российского консула из страны в ответ на действия РФ

Фото: Есимаса Хаяси, министр иностранных дел Японии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 4 октября, власти Японии выдвинули требование к консулу России в Саппоро покинуть территорию страны в течении шести дней. Такое решение было принято в ответ на допрос и высылку японского консула во Владивостоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси, которое приводит Kyodo.

По его словам, Япония объявила консула РФ персоной нон грата в ответ на действия Кремля по отношению к японскому консулу.

При этом посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать Москву о контрмерах Токио.

Хаяси отметил, что во время задержания в России японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его, хотя он не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением международного права.

Напомним, ранее стало известно, что в России консула Японии задержали якобы за "шпионаж". После этого его объявили персоной нон грата.

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