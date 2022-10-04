Япония высылает российского консула из страны в ответ на действия РФ

По его словам, Япония объявила консула РФ персоной нон грата в ответ на действия Кремля по отношению к японскому консулу.

При этом посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД для того, чтобы проинформировать Москву о контрмерах Токио.

Хаяси отметил, что во время задержания в России японскому консулу завязывали глаза и физически сдерживали его, хотя он не совершал никаких противоправных действий. Он подчеркнул, что такие решения россиян являются явным и серьезным нарушением международного права.