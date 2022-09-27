Японія відреагувала на затримання консула у Росії

Він зазначив, що дії російської сторони є порушенням Віденської конвенції, і це є абсолютно неприйнятним.

"У відповідь на це сьогодні заступник міністра закордонних справ Японії Такео Морі викликав посла Росії в Японії Галузіна до міністерства закордонних справ, де висловив різкий протест, зажадав від російської сторони офіційних вибачень. Я наполегливо закликаю російську сторону серйозно поставитися до протесту та пропозиції японської сторони", – сказав міністр.

Як зазначив Хаясі, "затриманий не чинив протиправних дій". Міністр також розкритикував обставини затримання дипломата, під час якого, за його словами, "було вжито примусових заходів". Глава МЗС додав, що затриманого вже звільнено.

Нагадаємо, у понеділок у Росії заявили про затримання японського консула Мотокі Тацунорі, нібито за "шпигунство". По дипломатичних каналах японській стороні заявлено протест, а сам консул оголошений персоною нон грата.

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