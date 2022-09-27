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Япония отреагировала на задержание консула в России

Фото: Япония выразила протест России после задержания консула (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в МИД страны, где ему был заявлен протест в связи с задержанием 26 сентября консула японского генконсульства во Владивостоке.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK, об этом заявил во вторник министр иностранных дел Есимаса Хаяси,

Он отметил, что действия российской стороны являются нарушением Венской конвенции, и это абсолютно неприемлемо.

"В ответ на это сегодня заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори вызвал посла России в Японии Галузина в министерство иностранных дел, где выразил резкий протест, потребовал от российской стороны официальных извинений. Я настоятельно призываю российскую сторону серьезно отнестись к протесту и предложению японской стороны", - сказал министр.

Как отметил Хаяси, "задержанный не совершал противоправных действий". Министр также раскритиковал обстоятельства задержания дипломата, во время которого, по его словам, "были применены меры принуждения". Глава МИД добавил, что задержанный уже освобожден.

Напомним, в понедельник в России заявили о задержании японского консула Мотоки Тацунори, якобы за "шпионаж". По дипломатическим каналам японской стороне заявлен протест, а сам консул объявлен персоной нон грата.

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Япония