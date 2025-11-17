Японія відправляє дипломата до Китаю для розрядки конфлікту навколо Тайваню

На тлі нової напруженості навколо Тайваню один із ключових міжнародних гравців скеровує свого представника на переговори, намагаючись утримати ситуацію від подальшої ескалації та захистити власні інтереси в регіоні.

Токіо робить дипломатичні кроки, щоб пом'якшити різке загострення відносин із Пекіном, викликане заявами про можливу загрозу для безпеки країни в разі силових дій Китаю проти Тайваню.

Повідомляється, що в понеділок, 17 листопада, до Китаю вирушає один із керівників МЗС Японії, який має намір роз'яснити позицію Токіо і спробувати знизити градус конфлікту.

Причина загострення

Суперечка розгорілася після висловлювання прем'єр-міністра Санае Такаїчі, яка заявила парламентаріям, що потенційна атака Китаю на Тайвань може поставити під загрозу існування Японії і теоретично призвести до військової відповіді.

Подібні оцінки офіційні особи раніше уникали озвучувати, щоб не провокувати Пекін, який розглядає Тайвань як частину своєї території.

Переговори та позиція Токіо

Як повідомляють японські видання, генеральний директор Бюро Азії та Океанії МЗС Японії Масаакі Канай планує зустрітися з китайським представником Лю Цзіньсуном.

Він має намір підкреслити, що коментар Такаїчі не означає зміни політики безпеки, і закликати Китай уникати кроків, здатних погіршити двосторонні відносини.

У МЗС Японії водночас заявили, що не можуть оперативно підтвердити сам факт поїздки.

Реакція Китаю

У п'ятницю Пекін попередив Токіо про "нищівну" поразку в разі спроб військового втручання в ситуацію навколо Тайваню і викликав японського посла для офіційного протесту.

Китай також рекомендував своїм громадянам утримуватися від поїздок до Японії, попередивши про можливі труднощі для туристичної сфери.

Китайські держмедіа продовжують критикувати японське керівництво. У редакційній статті "Женьмінь жибао" зазначалося, що заяви Такаїчі являють собою "стратегічну нерозсудливість" і "навмисну провокацію".

Реакція Тайваню

Президент Тайваню Лай Чін-де, виступаючи в Новому Тайбеї, заявив, що Китай чинить тиск на Японію "в багатьох напрямках", що, за його словами, негативно позначається на стабільності регіону.

Він закликав світову спільноту уважно стежити за розвитком подій і зазначив, що Китай має поводитися "як відповідальна держава". Тайванська влада повністю відкидає претензії Пекіна на суверенітет.

Можливі економічні наслідки

Економісти попереджають, що дипломатична криза може позначитися на економіці Японії. За словами Такехіде Кіучі з Дослідницького інституту Номура, падіння кількості туристів з Китаю на рівні колишніх криз, коли зниження сягало 25%, може призвести до втрат, які можна порівняти з більш ніж половиною річного зростання японської економіки.