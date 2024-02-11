Японія виділить понад 100 млн доларів на відновлення України

За даними видання, очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.

За словами джерел, допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України через державно-приватне співробітництво та підтримуватиме японські фірми, які розпочинають бізнес в Україні.

Меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, включають проекти, пов'язані з:

медичним обслуговуванням,

кібербезпекою,

вітровими електростанціями,

розширенням сільського господарства,

поліпшенням гуманітарної ситуації,

біотехнологіями та промисловістю,

інформаційними технологіями,

вдосконаленням управлінням.

Допомога Японії Україні

Раніше ми писали, що за словами заступника міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канди, країна продовжить своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні.

Також ми писали, що Японія передасть Україні обладнання для допомоги енергосектору.

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