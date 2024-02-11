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Япония выделит более 100 млн долларов на восстановление Украины

Фото: Япония выделит средства на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Япония выделит 106 миллионов долларов на поддержку восстановления Украины от последствий войны. Деньги будут распределены в семи областях, таких как восстановление инфраструктуры и разминирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По данным издания, ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению, запланированной на 19 февраля в Токио.

По словам источников, помощь будет использована для предоставления оборудования для разминирования и временных мостов, а также других ресурсов, срочно необходимых для содействия усилиям по восстановлению разрушенной войной страны.

Япония стремится продемонстрировать свою приверженность поддержке Украины через государственно-частное сотрудничество и будет поддерживать японские фирмы, которые начинают бизнес в Украине.

Меморандумы о сотрудничестве, которые будут подписаны на встрече, включают проекты, связанные с:

  • медицинским обслуживанием,
  • кибербезопасностью,
  • ветровыми электростанциями,
  • расширением сельского хозяйства,
  • улучшением гуманитарной ситуации,
  • биотехнологиями и промышленностью,
  • информационными технологиями,
  • усовершенствованием управлением.

Помощь Японии Украине

Ранее мы писали, что, по словам заместителя министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канди, страна продолжит своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине.

Также мы писали, что Япония передаст Украине оборудование для помощи энергосектору.

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