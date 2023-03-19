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Японія уважно стежитиме за ходом розслідування проти Путіна, - прем'єр-міністр

Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія уважно стежитиме за ходом розслідування проти президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"Уряд Японії має намір уважно стежити за перебігом розслідування проти президента РФ Володимира Путіна", - заявив прем'єр-міністр Японії.

За словами Кісіди, Японія підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна на підставі того, що він керував військовим злочином насильницької депортації українських дітей під час вторгнення Росії в Україну.

Він також зазначив, що країни G7 ніколи не загрожують Росії застосувати ядерну зброю проти України.

Раніше стало відомо, що Японія та Німеччина обговорили необхідність продовжувати вводити нові санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що уряд Японії надасть Україні близько 170 млн доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

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