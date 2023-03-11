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Японія виділить Україні 170 млн доларів: підуть на розмінування та інфраструктуру

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Токіо, Субота 11 березня 2023 02:56
Японія виділить Україні 170 млн доларів: підуть на розмінування та інфраструктуру Фото: Японія виділить Україні 170 млн доларів на відновлення інфраструктури (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн. доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

Відповідну грантову угоду підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямків:

  • обладнання для гуманітарного розмінування;
  • транспортне обслуговування;
  • енергетичне обладнання та управління відходами руйнувань;
  • водопостачання та водовідведення;
  • медичне обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
  • підтримка аграрного сектора.

Також домовленість передбачає інструменти контролю прозорості та ефективності використання коштів.

Раніше стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання – близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна.

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