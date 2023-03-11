Японія виділить Україні 170 млн доларів: підуть на розмінування та інфраструктуру

Уряд Японії надасть Україні близько 170 млн. доларів, які витратять на відновлення критичної інфраструктури та розвитку економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

Також домовленість передбачає інструменти контролю прозорості та ефективності використання коштів.

Угодою передбачається, що ці кошти будуть використані для покращення ефективності роботи таких напрямків:

Відповідну грантову угоду підписали віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та виконавчий віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва Джунічі Ямада.

Раніше стало відомо, що Японія відправить в Україну велику партію енергетичного обладнання – близько 10 автотрансформаторів та 140 одиниць енергетичного обладнання.

Також повідомлялося, що Японія розглядає можливість експорту зброї до країн, які ведуть боротьбу із вторгненням, такі як Україна.

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