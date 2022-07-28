UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов

Фото: Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов, которые считаются спорной территорией, для проведения военных учений. Москва же планирует их провести на Дальнем Востоке страны с конца августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замгенсекретаря кабинета министров Японии Есихико Исодзаки, которого цитирует Reuters.

"Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", - сказал Исодзаки.

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.

Напомним, в марте этого года стало известно, что российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях были привлечены сотни единиц техники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияКурильские острова