Япония требует от РФ не проводить военные учения в районе Курильских островов

"Накануне, 27 июля, по дипломатическим каналам мы направили представление России о том, что проведение военных учений в регионах, в том числе в районе северных территорий, противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу", - сказал Исодзаки.

Отметим, что Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.

Напомним, в марте этого года стало известно, что российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях были привлечены сотни единиц техники.

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