Россия начала артиллерийские учения на Курилах
Российская армия начала артиллерийские учения на Курильских островах с привлечением более 3 000 военных. Также в учениях задействованы сотни единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".
Сообщается, что на учениях отрабатывается отражение высадки морского десанта и уничтожение авиации средствами ПВО. В частности, проводятся стрельбы из 152-мм самоходных артиллерийских установок "Гиацинт-С" по целям на дистанциях до нескольких десятков километров. На ближних дистанциях работают расчеты минометов "Сани".
Кроме того, артиллеристы отрабатывают навыки управления огнем противотанковых ракетных комплексов (ПТУР). А подразделения войск противовоздушной обороны (ПВО) выполняют комплекс мер по обнаружению, идентификации и уничтожению авиации.
Напомним, ранее Япония присоединилась к антироссийским санкциям из-за войны против Украины, в ответ Россия вышла из мирных переговоров и отменила безвиз для японцев на Курильских островах.
Отметим, Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые были присоединены к СССР по итогам Второй мировой войны.
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