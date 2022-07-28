Японія вимагає від РФ не проводити військові навчання у районі Курильських островів

"Напередодні, 27 липня, дипломатичними каналами ми направили подання Росії про те, що проведення військових навчань у регіонах, у тому числі в районі північних територій, суперечить позиції нашої країни з територіального питання", - сказав Ісодзакі.

Зазначимо, Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди - Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї, які були приєднані до СРСР за підсумками Другої світової війни.

Нагадаємо, в березні цього року стало відомо, що російська армія почала артилерійські навчання на Курильських островах із залученням понад 3 000 військових. Також у навчаннях були залучені сотні одиниць техніки.

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