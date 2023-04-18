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Японія та Південна Корея відновили безпекову взаємодію на фоні загроз від КНДР

Фото: Японія і Південна Корея відновлюють безпекову взаємодію на фоні загроз від КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Японія та Південна Корея провели перші з 2018 року переговори стосовно активізації безпекової взаємодії на фоні посилення ядерної та ракетної загрози з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Дипломати та військові країн обговорили безпекову політику своїх країн, а також домовились про посилення координації з США з тристороннього обміну інформацією в режимі реального часу під час запусків північнокорейських ракет.

Нагадаємо, що 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії провели спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.

Також повідомлялось, що 16 квітня прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.

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