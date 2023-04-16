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Катер КНДР перетнув кордон Південної Кореї, по ньому відкрили попереджувальний вогонь

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Сеул, Неділя 16 квітня 2023 08:00
Катер КНДР перетнув кордон Південної Кореї, по ньому відкрили попереджувальний вогонь Фото: катер КНДР перетнув кордон Південної Кореї, по ньому відкрили вогонь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що прикордонники здійснили попереджувальні постріли та транслювали попередження, намагаючись змусити північнокорейський патрульний катер залишити територіальні води країни.

"Наші військові зберігають рішучу бойову позицію, відстежуючи пересування противника в рамках підготовки до потенційних провокацій щодо порушень морського кордону північнокорейськими патрульними катерами", - йдеться у заяві комітету начальників штабів.

Раніше ми писали, що Південна Корея досягла угоди про надання Сполученим Штатам 500 тисяч снарядів для 155 мм артилерії.

Також нагадаємо, що "злиті" в мережу документи свідчили, що США "могли прослуховувати" високопосадовців з Південної Кореї, серед яких точилися дискусії щодо військової допомоги Україні.

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