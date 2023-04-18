Японія та Південна Корея відновили безпекову взаємодію на фоні загроз від КНДР
Японія та Південна Корея провели перші з 2018 року переговори стосовно активізації безпекової взаємодії на фоні посилення ядерної та ракетної загрози з боку КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.
Дипломати та військові країн обговорили безпекову політику своїх країн, а також домовились про посилення координації з США з тристороннього обміну інформацією в режимі реального часу під час запусків північнокорейських ракет.
Нагадаємо, що 17 квітня, військово-морські сили США, Південної Кореї та Японії провели спільні навчання з протиракетної оборони в міжнародних водах Східного моря.
Також повідомлялось, що 16 квітня прикордонний патруль Південної Кореї відкрив попереджувальний вогонь північнокорейським катером, що перетнув морський кордон країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.