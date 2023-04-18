Японія та Південна Корея відновили безпекову взаємодію на фоні загроз від КНДР

Фото: Японія і Південна Корея відновлюють безпекову взаємодію на фоні загроз від КНДР (GettyImages)

Японія та Південна Корея провели перші з 2018 року переговори стосовно активізації безпекової взаємодії на фоні посилення ядерної та ракетної загрози з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.