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Япония и Южная Корея возобновили взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР

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Вторник 18 апреля 2023 06:59
Япония и Южная Корея возобновили взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР Фото: Япония и Южная Корея возобновляют взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Япония и Южная Корея провели первые с 2018 года переговоры по активизации взаимодействие в сфере безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Дипломаты и военные страны обсудили политику безопасности своих стран, а также договорились об усилении координации с США по трехстороннему обмену информацией в режиме реального времени во время запусков северокорейских ракет.

Напомним, что 17 апреля военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии провели совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.

Также сообщалось, что 16 апреля пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь северокорейским катером, пересекшим морскую границу страны.

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Япония Южная Корея КНДР
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