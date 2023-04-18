Япония и Южная Корея возобновили взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР
Япония и Южная Корея провели первые с 2018 года переговоры по активизации взаимодействие в сфере безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.
Дипломаты и военные страны обсудили политику безопасности своих стран, а также договорились об усилении координации с США по трехстороннему обмену информацией в режиме реального времени во время запусков северокорейских ракет.
Напомним, что 17 апреля военно-морские силы США, Южной Кореи и Японии провели совместные учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря.
Также сообщалось, что 16 апреля пограничный патруль Южной Кореи открыл предупредительный огонь северокорейским катером, пересекшим морскую границу страны.
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