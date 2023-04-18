Япония и Южная Корея возобновили взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР

Фото: Япония и Южная Корея возобновляют взаимодействие в сфере безопасности на фоне угроз от КНДР (GettyImages)

Япония и Южная Корея провели первые с 2018 года переговоры по активизации взаимодействие в сфере безопасности на фоне усиления ядерной и ракетной угрозы со стороны КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.