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Японія та Китай створять пряму лінію зв'язку з метою безпеки

Фото: Японія та Китай створять пряму лінію зв'язку (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія та Китай працюватимуть над створенням прямої лінії зв'язку з метою безпеки протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Спільне рішення було досягнуто після переговорів між високопоставленими представниками міністерства оборони обох країн. Японія закликала Китай не порушувати її повітряний простір безпілотними розвідувальними аеростатами.

Токіо також закликав Пекін вивчити ситуацію та вжити превентивних заходів, йдеться в повідомленні. Високопосадовці двох країн повинні найближчим часом провести додаткову зустріч для переговорів з питань безпеки.

Раніше ми писали, що в Японії на берег моря викинуло невідому кулю діаметром близько 1,5 м. Місце, де було виявлено "знахідку", оточили.

Нагадаємо, що останнім часом у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об'єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Після чого розвідка США заявила, що Китай використовував кулі-шпигуни для великої програми спостереження, втім, як згодом заявив американський президент Джо Байден, підозрілі кулі, ймовірно, не завдавали шкоди.

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