Японія та Китай створять пряму лінію зв'язку з метою безпеки

Японія та Китай працюватимуть над створенням прямої лінії зв'язку з метою безпеки протягом найближчих місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Токіо також закликав Пекін вивчити ситуацію та вжити превентивних заходів, йдеться в повідомленні. Високопосадовці двох країн повинні найближчим часом провести додаткову зустріч для переговорів з питань безпеки.

Спільне рішення було досягнуто після переговорів між високопоставленими представниками міністерства оборони обох країн. Японія закликала Китай не порушувати її повітряний простір безпілотними розвідувальними аеростатами.

Раніше ми писали, що в Японії на берег моря викинуло невідому кулю діаметром близько 1,5 м. Місце, де було виявлено "знахідку", оточили.

Нагадаємо, що останнім часом у повітряному просторі США та Канади збили чотири підозрілі об'єкти, яких назвали кулями-шпигунами.

Після чого розвідка США заявила, що Китай використовував кулі-шпигуни для великої програми спостереження, втім, як згодом заявив американський президент Джо Байден, підозрілі кулі, ймовірно, не завдавали шкоди.

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