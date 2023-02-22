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Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности

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Токио, Среда 22 февраля 2023 03:52
Япония и Китай создадут прямую линию связи в целях безопасности Фото: Япония и Китай создадут прямую линию связи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония и Китай будут работать над созданием прямой линии связи в целях безопасности в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Совместное решение было достигнуто после переговоров между высокопоставленными представителями министерства обороны обеих стран. Япония призвала Китай не нарушать ее воздушное пространство беспилотными разведывательными аэростатами.

Токио также призвал Пекин изучить ситуацию и принять превентивные меры, говорится в сообщении. Высокопоставленные официальные лица двух стран должны в ближайшие дни провести дополнительную встречу для переговоров по вопросам безопасности.

Ранее мы писали, что в Японии на берег моря выбросило неизвестный шар диаметром около 1,5 м. Место, где была обнаружена "находка", оцепили.

Напомним, что за последнее время в воздушном пространстве США и Канады сбили четыре подозрительных объекта, которых назвали шарами-шпионами.

После чего разведка США заявила, что Китай использовал шары-шпионы для обширной программы наблюдения, впрочем как впоследствии заявил американский президент Джо Байден, подозрительные шары, вероятно, не несли вреда.

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