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Япония и Канада могут присоединиться к Тихоокеанскому оборонному альянсу, - Politico

Среда 20 марта 2024 07:55
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Япония и Канада могут присоединиться к Тихоокеанскому оборонному альянсу, - Politico Фото: Президент США Джо Байден (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Великобритания, США и Австралия спешат расширить свое трехстороннее оборонное партнерство AUKUS на другие страны-союзники перед потенциально бурными выборами во всех трех странах в течение следующих 14 месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Один высокопоставленный дипломат, участвовавший в переговорах, сказал изданию, что Япония и Канада намерены присоединиться к так называемому второму параграфу соглашения AUKUS, согласно которому участники подпишут широкое сотрудничество в сфере военных технологий до конца 2024 или начала 2025 года.

Это произошло на фоне опасений в Вашингтоне, Лондоне и Канберре, что Дональд Трамп может отменить соглашение AUKUS, если выиграет президентские выборы в США в ноябре.

Соглашение о безопасности AUKUS было впервые объявлено в сентябре 2021 года. Его первая часть, параграф 1, предусматривает помощь США и Великобритании Австралии в строительстве атомных подлодок.

Параграф 2 соглашения позволяет трем странам договориться о соглашениях по разработке передовых военных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, гиперзвуковые ракеты и квантовые технологии.

Всегда предполагалось, что параграф 2 может быть расширен на других союзников США, среди которых Япония, Канада, Новая Зеландия и Южная Корея.

Второй дипломат, участвовавший в переговорах, сказал, что администрация президента США Джо Байдена сейчас "очень настойчиво прилагает усилия, чтобы сделать некоторые вещи по поводу второго параграфа AUKUS сейчас, до выборов в США" в ноябре.

Напомним, в марте 2023 года премьер-министры Австралии Энтони Альбанезе и Британии Риши Сунак, а также президент США Джозеф Байден объявили о договоренности государств, входящих в альянс AUKUS, об обеспечении ВМС Австралии атомными подводными лодками.

Японские издания писали о том, что страны альянса AUKUS заинтересованы в использовании японских технологий, включая разработку гиперзвукового оружия и усиление возможностей радиоэлектронной борьбы.

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