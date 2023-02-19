Японія та Індія проводять спільні антитерористичні навчання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

У навчаннях на полігоні Айбано у префектурі Сіга, які триватимуть до 2 березня, візьмуть участь близько 230 солдатів, які імітуватимуть бій із терористами у міських районах.

Двосторонні навчання проводять у Японії вперше. Щорічні навчання, розпочаті у 2018 році, раніше проводились в Індії, за винятком 2020 року. Японія та Індія останніми роками активізували оборонну співпрацю на тлі швидкого нарощування військової могутності Китаю.

Минулого місяця Повітряні сили самооборони Японії та ВПС Індії провели свої перші в історії спільні навчання на реактивних винищувачах неподалік Токіо, а Морські сили самооборони проводять навчання спільно з ВМС Індії з 2012 року.

Японія та Індія є членами групи безпеки Quad, до якої також входять США та Австралія, метою якої є протидія зростанню військового та економічного впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Військова напруженість між Нью-Делі та Пекіном зберігається після зіткнення у червні 2020 року у прикордонному районі Гімалаїв, що стало першим смертельним інцидентом з 1975 року.