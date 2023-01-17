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З літаками країн НАТО та РФ. Японія та Індія розпочали перші спільні авіаційні навчання

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 02:33
З літаками країн НАТО та РФ. Японія та Індія розпочали перші спільні авіаційні навчання Фото: Японія та Індія розпочали перші спільні авіаційні навчання (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Японія та Індія розпочали свої перші в історії спільні навчання з використанням реактивної авіації неподалік Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

Очікується, що чотири винищувачі F-2 і чотири винищувачі F-15 зі складу Повітряних сил самооборони Японії приєднаються до 11-денної бойової підготовки навколо авіабази Хякурі у префектурі Ібаракі, на північний схід від Токіо.

Від ВПС Індії беруть участь чотири винищувачі Су-30МКІ, два транспортні літаки С-17 і літак-заправник Іл-78. За даними японського міністерства оборони, Індія є п'ятою країною, з якою Японія проводить військові двосторонні навчання після США, Австралії, Великобританії та Німеччини.

Японія та Індія є частиною чотиристоронньої структури безпеки, відомої як Quad, у якій також беруть участь Сполучені Штати та Австралія. Вона була створена як противага Китаю.

Раніше ми писали, що Японія проведе свої перші в історії спільні з Індією навчання на військово-повітряних силах у січні неподалік Токіо.

Також повідомлялося, що Японія розпочала будівництво бази Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань американських палубних винищувачів.

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