З літаками країн НАТО та РФ. Японія та Індія розпочали перші спільні авіаційні навчання
Японія та Індія розпочали свої перші в історії спільні навчання з використанням реактивної авіації неподалік Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Очікується, що чотири винищувачі F-2 і чотири винищувачі F-15 зі складу Повітряних сил самооборони Японії приєднаються до 11-денної бойової підготовки навколо авіабази Хякурі у префектурі Ібаракі, на північний схід від Токіо.
Від ВПС Індії беруть участь чотири винищувачі Су-30МКІ, два транспортні літаки С-17 і літак-заправник Іл-78. За даними японського міністерства оборони, Індія є п'ятою країною, з якою Японія проводить військові двосторонні навчання після США, Австралії, Великобританії та Німеччини.
Японія та Індія є частиною чотиристоронньої структури безпеки, відомої як Quad, у якій також беруть участь Сполучені Штати та Австралія. Вона була створена як противага Китаю.
Раніше ми писали, що Японія проведе свої перші в історії спільні з Індією навчання на військово-повітряних силах у січні неподалік Токіо.
Також повідомлялося, що Японія розпочала будівництво бази Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань американських палубних винищувачів.
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