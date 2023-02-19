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Япония и Индия проводят совместные антитеррористические учения

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Токио, Воскресенье 19 февраля 2023 05:51
Япония и Индия проводят совместные антитеррористические учения Фото: Япония и Индия проводят совместные антитеррористические учения (twitter.com/OfficerNagao)
Автор: Константин Широкун

Сухопутные силы самообороны Японии проведут совместные контртеррористические учения с индийской армией в западной части страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

В учениях на полигоне Айбано в префектуре Сига, которые продлятся до 2 марта, примут участие около 230 солдат, которые будут имитировать бой с террористами в городских районах.

Двусторонние учения проводятся в Японии впервые. Ежегодные учения, начатые в 2018 году, ранее проводились в Индии, за исключением 2020 года. Япония и Индия в последние годы активизировали оборонное сотрудничество на фоне быстрого наращивания военной мощи Китая.

В прошлом месяце Воздушные силы самообороны Японии и ВВС Индии провели свои первые в истории совместные учения на реактивных истребителях недалеко от Токио, а Морские силы самообороны проводят учения совместно с ВМС Индии с 2012 года.

Япония и Индия являются членами группы безопасности Quad, в которую также входят США и Австралия, целью которой является противодействие растущему военному и экономическому влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Военная напряженность между Нью-Дели и Пекином сохраняется после столкновения в июне 2020 года в приграничном районе Гималаев, что стало первым смертельным инцидентом с 1975 года.

Напомним, что Япония и Индия провели свои первые в истории совместные учения с использованием реактивной авиации недалеко от Токио.

Также сообщалось, что Япония начала строительство базы Сил самообороны на необитаемом острове в соответствии с планом переноса военных учений американских палубных истребителей.

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