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Японія та ЄС виступили проти плану США про заборону експорту в РФ, - FT

Фото: Японія та ЄС проти повної заборони експорту в РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн "Великої сімки" щодо заборони майже всього експорту в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що на наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в японській Хіросімі, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками, пише видання. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та деякої іншої продукції.

Однак, у виданні зазначають, що представники ЄС та Японії виступили проти такого рішення.

"З нашої точки зору, це просто неможливо", - заявив один анонімний чиновник.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про плани США та країн G7 вести обмеження майже на весь експорт до РФ.

А раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що в Євросоюзі припускають, що санкції проти Росії досягли свого ліміту.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЯпоніяG7Евросоюз