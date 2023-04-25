Японія та ЄС виступили проти плану США про заборону експорту в РФ, - FT

Європейський Союз та Японія не погодились з планом США та країн "Великої сімки" щодо заборони майже всього експорту в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Зазначається, що на наступній зустрічі лідерів G7, яка відбудеться в японській Хіросімі, має прозвучати заява про зміну режиму секторальних санкцій проти РФ на повну заборону експорту з деякими винятками, пише видання. Так, планується залишити експорт медичної, сільськогосподарської та деякої іншої продукції.

Однак, у виданні зазначають, що представники ЄС та Японії виступили проти такого рішення.

"З нашої точки зору, це просто неможливо", - заявив один анонімний чиновник.