Япония и ЕС выступили против плана США о запрете экспорта в РФ, - FT

Европейский Союз и Япония не согласились с планом США и стран "Большой семерки" по запрету почти всего экспорта в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .
Отмечается, что на следующей встрече лидеров G7, которая состоится в японской Хиросиме, должно прозвучать заявление об изменении режима секторальных санкций против РФ на полный запрет на экспорт с некоторыми исключениями, пишет издание. Так, планируется оставить экспорт медицинской, сельскохозяйственной и другой продукции.
Однако в издании отмечают, что представители ЕС и Японии выступили против такого решения.
"С нашей точки зрения, это просто невозможно", – заявил один анонимный чиновник.
Напомним, ранее сообщалось о планах США и стран G7 вести ограничения почти на весь экспорт в РФ.
А ранее в СМИ появилась информация, что вЕвросоюзе предполагают, что санкции против России достигли своего лимита .
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