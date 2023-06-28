Японія та ЄС посилять економічну безпеку через зростання ризиків з боку Китаю і РФ

Таке поглиблення, як передбачається, буде досягнуто внаслідок підвищення стійкості ланцюжка постачання напівпровідників та інших найважливіших матеріалів.

Представники Японії та ЄС у ході третього діалогу на високому рівні з економічних питань заявили, що будуть вжиті заходи для протидії "економічному примусу" Китаю, що передбачає використання Пекіном економічних засобів для досягнення політичних цілей та впливу на інші країни, розповіли в міністерстві торгівлі країни Східного. сонця.

Японію на цій зустрічі представляли міністр економіки, торгівлі та промисловості Ясутосі Нісімура та міністр закордонних справ Йесімаса Хаясі.

З боку ЄС був виконавчий віце-президент Європейської комісії з економіки Валдіс Домбровскіс.

Зазначається, що заклик зміцнювати мережі ланцюжків поставок пролунав на тлі триваючої повномасштабної війни РФ проти України.

Як заявив Домбровскіс під час зустрічі, ЄС за допомогою санкцій зміг частково відокремити свою економіку від Росії, щоб послабити військовий потенціал Москви.

Також у міністерстві додали, що учасники підтвердили важливість захисту цифрових даних під час передачі через національні кордони з дотриманням найвищих стандартів кібербезпеки.

Нагадаємо, що перед цим Японія та ЄС проводили економічний діалог у жовтні 2022 року. Тоді основна увага приділялася важливості забезпечення стабільного постачання енергії та продовольства, яким загрожує російська широкомасштабна військова агресія проти України.

Раніше повідомлялося, що Японія має намір дозволити експорт деяких видів військової техніки на тлі вторгнення РФ до України.

Торгівля ЄС із Китаєм

У країнах Євросоюзу останнім часом стали частіше звучати ініціативи щодо економічного тиску на Китай, серед яких запровадження певних торгових обмежень.

Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав ЄС зменшити залежність від КНР, звинувативши уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

При цьому Bloomberg заявляв, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах як Китай.

Додамо, що за даними Politico, Франція посилює тиск на ЄС, вимагаючи дати відсіч перевагам Китаю в таких експортних секторах як електромобілі.