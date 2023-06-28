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Япония и ЕС усилят экономическую безопасность из-за роста рисков со стороны Китая и РФ

Фото: министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура (Agencies / global.chinadaily.com.cn)
Автор: Владимир Костырин

Европейский союз и Япония договорились об углублении сотрудничества в области экономической безопасности на фоне увеличения рисков со стороны Китая и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Kyodo.

Такое углубление, как предполагается, будет достигнуто за счет повышения устойчивости цепочки поставок полупроводников и других важнейших материалов.

Представители Японии и ЕС в ходе третьего диалога на высоком уровне по экономическим вопросам заявили, что будут приняты меры для противодействия "экономическому принуждению" Китая, предполагающего использование Пекином экономических средств для достижения политических целей и оказания влияния на другие страны, рассказали в министерстве торговли страны Восходящего солнца.

Японию на данной встрече представляли министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура и министр иностранных дел Есимаса Хаяси.

Со стороны ЕС был исполнительный вице-президент Европейской комиссии по экономике Валдис Домбровскис.

Отмечается, что призыв укреплять сети цепочек поставок прозвучал на фоне продолжающейся полномасштабной войны РФ против Украины.

Как заявил Домбровскис в ходе встречи, ЕС при помощи санкций смог частично отделить свою экономику от России, чтобы ослабить военный потенциал Москвы.

Также в министерстве добавили, что участники подтвердили важность защиты цифровых данных при передаче через национальные границы с соблюдением самых высоких стандартов кибербезопасности.

Напомним, что перед этим Япония и ЕС проводили экономический диалог в октябре 2022 года. Тогда основное внимание уделялось важности обеспечения стабильных поставок энергии и продовольствия, которым угрожает российская широкомасштабная военная агрессия против Украины.

Ранее сообщалось, что Япония намерена разрешить экспорт некоторых видов военной техники на фоне вторжения РФ в Украину.

Торговля ЕС с Китаем

В странах Евросоюза в последнее время стали чаще звучать инициативы об экономическом давлении на Китай, среди которых введение определенных торговых ограничений.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц призывал ЕС уменьшить зависимость от КНР, обвинив правительство в Пекине в том, что оно все больше выступает в роли соперника и конкурента, а не партнера.

При этом Bloomberg заявлял, что ЕС и США обсуждают возможность тесного сотрудничества по устранению рисков, связанных с инвестированием в чувствительные технологии в таких странах как Китай.

Добавим, что по данным Politico, Франция усиливает давление на ЕС, требуя дать отпор преимуществам Китая в таких экспортных секторах как электромобили.

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