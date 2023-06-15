Франція вимагає, щоб ЄС оголосив торговельну війну проти Китаю, - Politico

Франція посилює тиск на Європейський союз, вимагаючи дати відсіч перевагам Китаю в таких експортних секторах як електромобілі. Однак ЄС побоюється ризику розв'язання тотального торгового конфлікту з Пекіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За останні роки Брюссель удосконалив свій арсенал засобів захисту торгівлі, і тепер Франція вимагає, щоб Європейська комісія використовувала цю нову зброю.

"Питання про те, чи вдасться Франції переконати інших членів ЄС, особливо Німеччину, імовірно, стане головним на порядку денному, коли лідери ЄС зустрінуться на саміті наприкінці цього місяця", - ідеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що Німеччина та інші країни були вражені невдалою спробою Брюсселя використати торговельні інструменти ЄС проти Китаю у 2013 році і, ймовірно, виступатимуть за більш обережний шлях, щоб не спровокувати Пекін на вжиття контрзаходів проти промисловості ЄС.

Найбільш спірна французька ідея полягає в тому, що ЄС повинен відкрити зонд, що прокладає шлях до тарифів на китайські електромобілі.

Видання заявляє, що головний європейський страх полягає в тому, що Пекін може використати щедру державну підтримку для випуску несправедливо дешевих автомобілів, які можуть заполонити ринок ЄС зі швидкістю та масштабами, що загрожують власному виробництву електромобілів у ЄС.

Єврокомісія обговорює питання про початок розслідування, яке може дозволити Брюсселю накласти додаткові збори, відомі як антидемпінгові та антисубсидіарні тарифи, на такі автомобілі.

Торгівля з Китаєм

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав ЄС зменшити залежність від Китаю, звинувативши уряд у Пекіні в тому, що він все більше виступає у ролі суперника та конкурента, а не партнера.

При цьому Bloomberg заявляв, що ЄС та США обговорюють можливість тісної співпраці щодо усунення ризиків, пов'язаних з інвестуванням у чутливі технології у таких країнах як Китай.

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