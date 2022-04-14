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Япония станет соавтором реформы права вето в Совбезе ООН

Фото: Япония станет соавтором реформы права вето в Совбезе ООН (un.org)
Автор: Наталья Юрченко

Япония станет соавтором резолюции ООН, которая контролирует применения права вето странами-участницами в Совете Безопасности. Данную инициативу планируют представить на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Инициатором резолюции стал Лихтенштейн. Отмечается, что реформа обяжет Генеральную Ассамблею ООН собираться на заседания каждый раз, когда один из постоянных членов Совета Безопасности применяет право вето.

Данная инициатива уже получила одобрение десятков стран, в том числе и США.

Главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что представительство его страны активно поддерживает изменения, чтобы побудить других членов Совбеза "проявлять максимальную сдержанность в применении права вето".

Напомним, что тема реформы права вето стала активнее обсуждаться, когда Россия наложила вето на резолюцию Совбеза о прекращении огня в Украине.

Позже президент Владимир Зеленский призвал реформировать мировую систему безопасности и лишить Россию права вето.

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