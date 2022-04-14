Япония станет соавтором реформы права вето в Совбезе ООН

Япония станет соавтором резолюции ООН, которая контролирует применения права вето странами-участницами в Совете Безопасности. Данную инициативу планируют представить на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Инициатором резолюции стал Лихтенштейн. Отмечается, что реформа обяжет Генеральную Ассамблею ООН собираться на заседания каждый раз, когда один из постоянных членов Совета Безопасности применяет право вето.

Данная инициатива уже получила одобрение десятков стран, в том числе и США.

Главный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что представительство его страны активно поддерживает изменения, чтобы побудить других членов Совбеза "проявлять максимальную сдержанность в применении права вето".