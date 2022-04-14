Японія стане співавтором реформи права вето в Радбезі ООН

Японія стане співавтором резолюції ООН, яка контролює застосування права вето країнами-учасницями в Раді Безпеки. Дану ініціативу планують представити наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Ініціатором резолюції став Ліхтенштейн. Відзначається, що реформа зобов'яже Генеральну Асамблею ООН збиратися на засідання кожного разу, коли один з постійних членів Ради Безпеки застосовує право вето.

Дана ініціатива вже отримала схвалення десятків країн, в тому числі і США.

Головний секретар уряду Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що представництво його країни активно підтримує зміни, щоб спонукати інших членів Радбезу "проявляти максимальну стриманість у застосуванні права вето".