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Японія, США та Південна Корея проводять спільні навчання за участю авіаносної групи

Фото: Японія, США та Південна Корея проводять спільні навчання (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Японія і США проводять спільні військові навчання за участю американського авіаносця USS Ronald Reagan на тлі ракетних пусків Північної Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"В умовах все більш серйозної обстановки у плані безпеки навколо Японії, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет Північною Кореєю, Сили самооборони Японії та Збройні сили США проводять двосторонні навчання", - йдеться у заяві Пентагону.

У навчаннях, що проводяться в Японському морі, задіяні ударна група авіаносця USS Ronald Reagan, два есмінці ВМС Японії та один південнокорейський есмінець.

"Ці навчання посилають чіткий сигнал про союзницьку єдність між нашими країнами та підвищують оперативну сумісність наших колективних сил", - йдеться у спільній заяві трьох країн-учасниць.

Раніше ми писали, що США проводять двосторонні навчання з Південною Кореєю біля східного узбережжя Корейського півострова в рамках своїх перших навчань за п'ять років.

Також повідомлялося, що Китай на навчаннях імітує атаки на кораблі ВМС США і прагне запобігти приходу іноземних сил на допомогу Тайваню у разі війни.

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