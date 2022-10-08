RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы

Фото: Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Япония и США проводят совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

"В условиях все более серьезной обстановки в плане безопасности вокруг Японии, включая неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США проводят двусторонние учения", — говорится в заявлении Пентагона.

В учениях, которые проводятся в Японском море, задействованы ударная группа авианосца USS Ronald Reagan, два эсминца ВМС Японии и один южнокорейский эсминец.

"Эти учения посылают четкий сигнал о союзническом единстве между нашими странами и повышают оперативную совместимость наших коллективных сил", - говорится в общем заявлении трех стран-участниц.

Ранее мы писали, что США проводят двухсторонние учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых подобных учений за пять лет.

Также сообщалось, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЯпонияЮжная Корея