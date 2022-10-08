Япония, США и Южная Корея проводят совместные учения с участием авианосной группы

Япония и США проводят совместные военные учения с участием американского авианосца USS Ronald Reagan на фоне продолжающихся ракетных пусков Северной Кореи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
"В условиях все более серьезной обстановки в плане безопасности вокруг Японии, включая неоднократные запуски баллистических ракет Северной Кореей, Силы самообороны Японии и Вооруженные силы США проводят двусторонние учения", — говорится в заявлении Пентагона.
В учениях, которые проводятся в Японском море, задействованы ударная группа авианосца USS Ronald Reagan, два эсминца ВМС Японии и один южнокорейский эсминец.
"Эти учения посылают четкий сигнал о союзническом единстве между нашими странами и повышают оперативную совместимость наших коллективных сил", - говорится в общем заявлении трех стран-участниц.
Ранее мы писали, что США проводят двухсторонние учения с Южной Кореей у восточного побережья Корейского полуострова в рамках своих первых подобных учений за пять лет.
Также сообщалось, что Китай на учениях имитирует атаки на корабли ВМС США и стремится предотвратить приход иностранных сил на помощь Тайваню в случае войны.
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