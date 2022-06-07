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Японія і США провели навчання зі стратегічними бомбардувальниками над Тихим океаном

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Вівторок 07 червня 2022 08:18
Японія і США провели навчання зі стратегічними бомбардувальниками над Тихим океаном Фото: Японія і США провели навчання зі стратегічними бомбардувальниками над Тихим океаном (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Повітряні сили самооборони Японії провели спільні навчання з США над Тихим океаном. У них взяли участь два стратегічні бомбардувальники B-1 американських ВПС.

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Повітряні сили самооборони Японії.

Відзначається, що навчання відбулися 3 червня в Тихому океані на схід від північної японської префектури Аоморі.

З японського боку в них були залучені винищувачі F-15. Зазначається, що літаки двох країн відпрацювали маневри при перехопленні ворожої авіації.

Навчання, ймовірно, були також спрямовані на стримування КНДР у зв'язку із запусками балістичних ракет і імовірною підготовкою до нового ядерного випробування.

Наприкінці травня запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

Відзначимо, що водночас, 3 червня, Тихоокеанський флот РФ почав навчання із залученням понад 40 бойових кораблів і суден забезпечення, а також 20 літаків і вертольотів.

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