Японія скоро розпочне скид води з ядерного реактора "Фукусіма-1" до океану: названо дату

Прем'єр-міністр оголосив Японії Фуміо Кішіда оголосив про початок скидання раніше очищеної радіоактивної води з АЕС "Фукусіма-1" з 24 серпня. Проти цього виступали Росія та Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

"Ми запросимо Tokyo Electric Power Company негайно приготуватися до початку скидання в океан відповідно до плану. Скидання води очікується 24 серпня, якщо погодні та морські умови не завадять цьому", - заявив прем'єр-міністр Японії.

Усунення наслідків аварії на "Фукусімі-1"

Раніше повідомлялося, що японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма щодо скидання очищених радіоактивних стічних вод у морі наступного року.

Також ми писали, що через десять років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власникам 30 домогосподарств села Фукусіма дозволили повернутися до своїх будинків після багаторічного очищення території від радіації.

У січні 2023 року уряд Японії схвалив скидання забрудненої води із зруйнованої АЕС у світовий океан. План зустрів жорсткий опір з боку місцевих рибальських союзів через те, що скидання води може вплинути на їх засоби існування. Ряд країн, включаючи Південну Корею та Китай, також висловили занепокоєння.