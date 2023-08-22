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Япония вскоре начнет сброс воды с ядерного реактора "Фукусима-1" в океан: названа дата

Вторник 22 августа 2023 07:37
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Япония вскоре начнет сброс воды с ядерного реактора "Фукусима-1" в океан: названа дата Фото: Япония вскоре начнет сброс воды с ядерного реактора "Фукусима-1" в океан (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр объявил Японии Фумио Кишида объявил о начале сброса ранее очищенной радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" с 24 августа. Против этого выступали Россия и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

"Мы запросим Tokyo Electric Power Company незамедлительно приготовиться к началу сброса в океан в соответствии с планом. Сброс воды ожидается 24 августа, если погодные и морские условия не помешают этому", - заявил премьер-министр Японии.

Устранение последствий аварии на "Фукусима-1"

Ранее сообщалось, что японский ядерный регулятор одобрил планы оператора разрушенной атомной станции Фукусима по сбросу очищенных радиоактивных сточных вод в море в следующем году.

Также мы писали, что спустя десять лет после ядерной аварии на АЭС в Фукусиме, владельцам 30 домохозяйств деревни Фукусима разрешили вернуться в свои дома после многолетней очистки территории от радиации.

В январе 2023 года правительство Японии одобрило сброс загрязненной воды из разрушенной АЭС в мировой океан. План встретил жесткое сопротивление со стороны местных рыболовных союзов из-за того, что сброс воды может повлиять на их средства к существованию. Ряд стран, включая Южную Корею и Китай, также выразили озабоченность.

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