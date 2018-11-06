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У Кремлі визнали, що РФ має вплив на "керівництво" самопроголошених "ДНР/ЛНР"

Новини » Політика    06.11.2018 - 13:54
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Пєсков заявив, що вплив Москви на "ДНР/ЛНР" небезмежний

Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що Росія має вплив на "керівництво" самопроголошених "Донецької/Луганської народних республік" ("ДНР/ЛНР"). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

При цьому, Пєсков заявив, що вплив Москви на "ДНР/ЛНР" небезмежний.

"Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але він не безмежний", - сказав Пєсков, зазначивши, що для РФ "надзвичайно важливо, хто буде керувати "республіками".

Відзначимо, "вибори" в "ДНР/ЛНР" заплановані на 11 листопада.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами президента України Петра Порошенка, "вибори" в ОРДЛО є свідченням неготовності Кремля до врегулювання ситуації на Донбасі.

Додамо, за даними української розвідки, на майбутніх "виборах" на окупованому Донбасі будуть голосувати не більше 30% виборців. Крім того, розвідка повідомляла, що російські політтехнологи і кадрові офіцери проводять масштабну "передвиборчу кампанію" в окупованих районах Донецької і Луганської областей.

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