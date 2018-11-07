Японія вважає "вибори" на Донбасі незаконними

Фото: прапор Японії (stacey shintani flickr.com)

Японія не допускає будь-яких спроб змінити ситуацію силовими методами

Уряд Японії не визнає оголошені бойовиками так звані вибори в "Л/ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву на сторінці посольства Японії в Україні у Facebook.

Уряд Японії наголошує, що вибори на тимчасово окупованих територіях повинні проводитися відповідно до Мінських домовленостей та українського законодавства.

"Так звані вибори, які заплановані на 11 листопада та оголошені "ДНР" та "ЛНР", не регулюються Мінськими домовленостями, а також законодавством та нормами України. Уряд Японії вважає ці вибори незаконними, і таких односторонніх дій не слід вживати", - йдеться у заяві.

У заяві також йдеться про те, що Японія не допускає будь-яких спроб змінити ситуацію силовими методами, поважаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко, повідомляв, що "вибори" на окупованому Донбасі можливо запустять введення нових санкцій проти Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Росія має вплив на "керівництво" самопроголошених "ДНР/ЛНР". Він також заявляв, що для РФ "надзвичайно важливо" те, хто буде керувати "республіками".

Відзначимо, "вибори" на Донбасі заплановані на 11 листопада.