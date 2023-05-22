Японія розширила санкції проти РФ: які галузі потрапили до списку

Як зазначається, відтепер японським компаніям заборонено надавати Росії послуги у будівельній та інженерній галузі.

Також Японія додасть до санкційних списків приблизно 100 осіб, активи яких будуть заморожені, за обхід уже чинних санкцій проти країни-агресора.

Крім того, японська влада заборонить постачати товари близько 80 організаціям, пов'язаним з військово-промисловим комплексом РФ.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у п'ятницю, 19 травня, оголосив про нові санкції проти Росії.

За його словами, обмежувальні заходи буде запроваджено проти 30 осіб і восьми компаній. Їх внесено до санкційного списку, за те, що вони сприяли "переміщенню українських дітей до Росії".

Окрім цього під санкції потрапили 17 осіб і 18 організацій. Вони надають військові технології та розробки збройним силам Росії, членів сімей осіб, які перебувають під санкціями, та інших.

Про нові санкції проти держави-терориста повідомили у Сполучених Штатах Америки. Обмеження запровадили щодо 22 фізичних та 104 юридичних осіб у більш ніж 20 країнах. Вони спрямовані проти тих, хто намагається обійти чи ухилитися від санкцій та інших економічних заходів проти Росії.

Британія також запровадила додаткові санкції проти РФ. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом" та засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

РБК-Україна писало про те, що новий, 11-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ практично готовий, але до нього, ймовірно, не увійде заборона імпорту російського трубопровідного газу та обмежень проти "Росатома".

Також варто зазначити, що країни G7 вирішили сконцентруватися на боротьбі з лазівками для обходу санкцій проти РФ.