Велика Британія ввела санкції ще проти 86 осіб та компаній з Росії

У п'ятницю, 19 травня, Великобританія запровадила додаткові санкції проти Росії. До списку увійшли 86 росіян і компаній, зокрема, "Росбанк" та "Тінькофф Банк", 9 організацій, пов'язаних з "Росатомом" та засновник "Російської мідної компанії" Ігор Алтушкін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

"Велика Британія сьогодні (у п’ятницю, 19 травня) оголосила про нову хвилю санкцій проти Росії, націлених на підприємства та осіб, пов’язаних із здатністю Росії фінансувати та вести війну", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, що нові санкції, застосовані проти 86 росіян та компаній, пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії, "посилюючи тиск на залишковий дохід Путіна та намагаючись використати ці сектори для підтримки військової машини".

"Санкції включають репресії проти тіньових осіб і організацій, пов’язаних з розкраданням і перепродажем українського зерна, а також проти основних російських енергетичних і вантажних компаній. Також під санкції потрапили пов'язані з "Росатомом" компанії, які виробляють передові матеріали та технології, зокрема лазери", - додають у відомстві.

Хто потрапив до списку?

Енергетичний сектор

Велика Британія вживає нових заходів проти російського енергетичного сектору, спираючись на заборону імпорту російського вугілля, нафти та СПГ, вводячи в санкційний список 9 організацій, пов’язаних з російською державною компанією з ядерної енергетики "Росатом".

Це, зокрема:

компанія UMATEX, яка виробляє композитні матеріали на основі вуглецевого волокна для "Росатома", які можуть бути використані у військових цілях;

компанія TRINITI, чиї дослідження та розробки в галузі лазерної фізики безпосередньо фінансуються за рахунок державного оборонного замовлення Російської Федерації. Лазери TRINITI були встановлені на шасі танків з метою засліплення оптики літаків і виведення з ладу високоточної зброї.

Металургія

Під санкції потрапив російський олігарх-мільярдер Ігор Алтушкін, який володіє "Російською мідною компанією". Бувши третім за величиною виробником міді в Росії, "Алтушкін і його бізнес продовжують відігравати ключову роль у секторі стратегічного значення для військової машини Путіна".

Ще 8 компаній, пов’язаних з виробництвом металів у Росії, також потрапили під санкції, і Велика Британія оголосила, що заборонить імпорт російських металів, включаючи алюміній, нікель і мідь.

Транспорт

24 фізичні та юридичні особи, пов’язані з транспортними послугами Росії, також потрапили під санкції. Йдеться про Pawell Shipping Co LLP, Державну зернову корпорацію (GZO). Повідомляється, що це зерно та іншу сільськогосподарську продукцію викрали зі складів і полів на тимчасово окупованих територіях України та вивезли із Запоріжжя під маркою російських товарів;

шість великих російських судноплавних компаній, які "створювали та підтримували економіку Путіна під час війни". Це стосується компанії Sun Ship Management, пов’язаної з "Совкомфлотом", найбільшою російською державною судноплавною компанією, яка підтримує Росію в обході або підриві наслідків західних санкцій.

Армія

У список санкцій потрапили проти 20 керівників оборонного сектору та компаній, спрямованих на осіб та організації, які підтримують військову діяльність Росії. Зокрема, у списку - директори "Концерну Калашнікова", що виробляє 95% всієї вогнепальної зброї в Росії.

Банки

П’ять фінансових установ опинилися під санкціями, зокрема "Дом. РФ", який діє за дорученням уряду Росії, і "Металургійний інвестиційний банк", який підтримує промисловий експорт Росії.