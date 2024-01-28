Японія розробляє ШІ для застосування до дронів
Японія та США домовилися разом дослідити штучний інтелект, щоб використати його для створення безпілотних літальних апаратів. Вони працюватимуть разом із новим японським винищувачем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
Японія планує створити винищувач наступного покоління разом із Великобританією та Італією до 2035 року. США, головний союзник Японії у сфері безпеки, не беруть участь у цьому проекті, але хочуть зміцнити оборонне співробітництво з Японією, зокрема у сфері автономних систем.
Безпілотники планують використовувати для збору даних, пролітаючи поряд із винищувачами.
Токіо спочатку прагнув співпрацювати з оборонними фірмами США у розробці нових винищувачів, але вирішив пошукати інших партнерів через суворі правила США щодо конфіденційності інформації.
Японія хоче розробити наступника своїх літаків F-2, тоді як Великобританія та Італія прагнуть замінити своїх винищувачів Eurofighter.
Програма створення реактивних винищувачів знаменує собою першу спільну угоду Японії щодо розробки оборонного обладнання з країною, відмінною від Сполучених Штатів.
У грудні 2023 року Японія, Великобританія та Італія домовилися про спільну розробку винищувача наступного покоління. Це рішення було прийняте на тлі напруженості, що зростає в регіоні, у тому числі у зв'язку з посиленням агресії Китаю.
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