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Япония разрабатывает ИИ для применения к дронам

Токио, Воскресенье 28 января 2024 07:58
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Япония разрабатывает ИИ для применения к дронам Иллюстративное фото: Япония разрабатывает ИИ для применения к дронам (24tv.ua)
Автор: Владислав Прийменко

Япония и США договорились вместе исследовать искусственный интеллект, чтобы использовать его для создания беспилотных летательных аппаратов. Они будут работать вместе с новым японским истребителем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Япония планирует создать истребитель следующего поколения вместе с Великобританией и Италией к 2035 году. США, главный союзник Японии в области безопасности, не участвуют в этом проекте, но хотят укрепить оборонное сотрудничество с Японией, в том числе в области автономных систем.

Беспилотники планируют использовать для сбора данных, пролетая рядом с истребителями.

Токио изначально стремился сотрудничать с оборонными фирмами США в разработке новых истребителей, но решил поискать других партнеров из-за строгих правил США в отношении конфиденциальности информации.

Япония хочет разработать преемника своих самолетов F-2, в то время как Великобритания и Италия стремятся заменить свои истребители Eurofighter.

Программа создания реактивных истребителей знаменует собой первую совместную сделку Японии по разработке оборонного оборудования со страной, отличной от Соединенных Штатов.

В декабре 2023 года Япония, Великобритания и Италия договорились о совместной разработке истребителя следующего поколения. Это решение было принято на фоне растущей напряженности в регионе, в том числе в связи с усилением агрессии Китая.

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