Японія розпочала будівництво нової військової бази для американських винищувачів

Згідно з звітом про оцінку стану навколишнього середовища, в ході робіт, які триватимуть чотири роки на острові Маге в Кагосімі, міністерство спочатку побудує злітно-посадкові смуги та сховища боєприпасів.

Проект прокладе шлях до переміщення навчального полігону винищувачів США з острова Івото в Тихому океані, приблизно за 1250 км на південь від Токіо.

Зазначимо, що міністерство оборони Японії запропонувало виплатити 2,2 мільярда ієн (17 млн доларів США) як компенсацію місцевим рибалкам, які не зможуть працювати протягом чотирирічного періоду будівництва.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив, що нова база буде незамінною для американських авіаносців, які постійно знаходяться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Американські військові раніше проводили навчання зі зльоту та посадки на своїй базі Ацугі недалеко від Токіо, але на початку 1990-х полігон був тимчасово перенесений на острів Івото в основному через скарги місцевих жителів на галас.

До 2018 року всіх винищувачів було перекинуто з Ацуги на іншу військову базу США в місті Івакуні на заході Японії, що призвело до більш тривалих польотів до місця навчання. Острів Івото знаходиться приблизно за 1400 км на південний схід від Івакуні.