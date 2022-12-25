Японія та Індія проведуть спільні навчання ВПС поблизу Токіо

Японія проведе свої перші в історії спільні з Індією навчання на військово-повітряних силах у січні наступного року недалеко від Токіо.

Таким чином країни зміцнюють зв'язки в галузі безпеки на тлі наполегливості Китаю, що росте, на морі в Індо-Тихоокеанському регіоні. План спільної повітряної бойової підготовки був уперше погоджений міністрами закордонних справ та оборони двох країн під час їх перших переговорів з питань безпеки у Нью-Делі у листопаді 2019 року.

Від японських ВПС участь візьмуть чотири винищувачі F-2 і чотири F-15. Очікується, що в Японію також прибудуть чотири винищувачі Су-30МКІ і два транспортні літаки С-17 ВПС Індії. Для Японії Індія стане п'ятою країною, яка проведе такі двосторонні навчання після США, Австралії, Британії та Німеччини.