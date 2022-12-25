Японія та Індія проведуть спільні навчання ВПС поблизу Токіо
Японія проведе свої перші в історії спільні з Індією навчання на військово-повітряних силах у січні наступного року недалеко від Токіо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Таким чином країни зміцнюють зв'язки в галузі безпеки на тлі наполегливості Китаю, що росте, на морі в Індо-Тихоокеанському регіоні. План спільної повітряної бойової підготовки був уперше погоджений міністрами закордонних справ та оборони двох країн під час їх перших переговорів з питань безпеки у Нью-Делі у листопаді 2019 року.
Від японських ВПС участь візьмуть чотири винищувачі F-2 і чотири F-15. Очікується, що в Японію також прибудуть чотири винищувачі Су-30МКІ і два транспортні літаки С-17 ВПС Індії. Для Японії Індія стане п'ятою країною, яка проведе такі двосторонні навчання після США, Австралії, Британії та Німеччини.
Раніше ми писали, що витрати Японії на оборону наступного року зростуть на 20%. Ключовим придбанням Токіо стануть вироблені в США крилаті ракети Tomahawk та інші ракети великої дальності, які можуть вражати цілі у Китаї та КНДР.
Також повідомлялося, що Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.
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