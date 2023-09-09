Японія рішуче засудила російські псевдовибори на окупованих територіях України

Японія різко відреагувала на проведення РФ на окупованих територіях України незаконних "виборів". Токіо наголошує, що Москва своєю агресією проти України та загарбницькою війною продовжує порушувати міжнародне право та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Японії .

У відомстві зазначили, що у незаконно захоплених військами РФ районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також АР Крим в Україні Кремль проводить російські "вибори до місцевих парламентів".

У заяві глави МЗС Японії Йосімасі Хаясі наголошується, що анексія Росією цих територій на території України порушує суверенітет та територіальну цілісність Української держави, є явним порушенням міжнародного права та суперечить відповідним резолюціям Генасамблеї ООН.

"А тому не можуть бути визнані, і вони рішуче засуджені. Також для Росії ніколи не прийнятно проводити такі вибори в цих регіонах на основі цих незаконних анексій", - передали в японському міністерстві.

У МЗС також заявили, що вторгнення РФ в Україну є "образою основи міжнародного порядку", і Японія ніколи не зазнає жодних спроб силою змінити статус-кво в односторонньому порядку.

"Ми продовжуємо закликати Росію негайно припинити вторгнення і вивести свої війська з України", - заявили в міністерстві.

Також Хаясі наголошує, що для якнайшвидшого досягнення справедливого і тривалого миру в Україні Японія "тісно співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, включаючи G7, для впровадження жорстких санкцій проти Росії та рішучої підтримки України".

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, що російські загарбники вкотре вирішили провести незаконні фейкові вибори на окупованих територіях України - подібне "голосування" має відбутися 10 вересня.

Як заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, наша країна запропонує внести "вибори" окупантів до резолюції Генасамблеї ООН.

Також повідомлялося, що постпред України при ООН вже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.