Япония решительно осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Япония резко отреагировала на проведение РФ на оккупированных территориях Украины незаконных "выборов". Токио подчеркивает, что Москва своей агрессией против Украины и захватнической войной продолжает нарушать международное право и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии .

В ведомстве отметили, что в незаконно захваченных войсками РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также АР Крым в Украине Кремль проводит российские "выборы в местные парламенты".

В заявлении главы МИД Японии Есимасы Хаяси подчеркивается, что аннексия Россией этих территорий Украины нарушает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, является явным нарушением международного права и противоречит соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН.

"А потому не может быть признана, и она решительно осуждается. Также для России никогда не приемлемо проводить такие выборы в этих регионах на основе этих незаконных аннексий", - передали в японском министерстве.

В МИД также заявили, что вторжение РФ в Украину является "оскорблением основы международного порядка", и Япония никогда не потерпит каких-либо попыток силой изменить статус-кво в одностороннем порядке.

"Мы продолжаем настоятельно призывать Россию немедленно прекратить вторжение и вывести свои войска из Украины", - заявили в министерстве.

Также Хаяси подчеркивает, что для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира в Украине Япония "будет тесно сотрудничать с международным сообществом, включая G7, для внедрения жестких санкций против России и решительной поддержки Украины".

"Выборы" в оккупации

Напомним, что российские захватчики в очередной раз решили провести незаконные фейковые выборы на оккупированных территориях Украины - подобное "голосование" должно состояться 10 сентября.

Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, наша страна предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.