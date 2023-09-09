ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Япония решительно осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Суббота 09 сентября 2023 08:06
UA EN RU
Япония решительно осудила российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины Фото: Япония резко высказалась о проведении РФ "выборов" в оккупации (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Япония резко отреагировала на проведение РФ на оккупированных территориях Украины незаконных "выборов". Токио подчеркивает, что Москва своей агрессией против Украины и захватнической войной продолжает нарушать международное право и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

В ведомстве отметили, что в незаконно захваченных войсками РФ районах Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, а также АР Крым в Украине Кремль проводит российские "выборы в местные парламенты".

В заявлении главы МИД Японии Есимасы Хаяси подчеркивается, что аннексия Россией этих территорий Украины нарушает суверенитет и территориальную целостность Украинского государства, является явным нарушением международного права и противоречит соответствующим резолюциям Генассамблеи ООН.

"А потому не может быть признана, и она решительно осуждается. Также для России никогда не приемлемо проводить такие выборы в этих регионах на основе этих незаконных аннексий", - передали в японском министерстве.

В МИД также заявили, что вторжение РФ в Украину является "оскорблением основы международного порядка", и Япония никогда не потерпит каких-либо попыток силой изменить статус-кво в одностороннем порядке.

"Мы продолжаем настоятельно призывать Россию немедленно прекратить вторжение и вывести свои войска из Украины", - заявили в министерстве.

Также Хаяси подчеркивает, что для скорейшего достижения справедливого и продолжительного мира в Украине Япония "будет тесно сотрудничать с международным сообществом, включая G7, для внедрения жестких санкций против России и решительной поддержки Украины".

"Выборы" в оккупации

Напомним, что российские захватчики в очередной раз решили провести незаконные фейковые выборы на оккупированных территориях Украины - подобное "голосование" должно состояться 10 сентября.

Как заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, наша страна предложит внести "выборы" оккупантов в резолюции Генассамблеи ООН.

Также сообщалось, что постпред Украины при ООН уже призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на такие действия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит