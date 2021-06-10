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Япония рекомендует не летать над Беларусью и закрывает небо для белорусских самолетов

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Токио, Четверг 10 июня 2021 09:30
Япония рекомендует не летать над Беларусью и закрывает небо для белорусских самолетов Фото: летать над Беларусью не рекомендует Япония (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Япония выступит с официальной рекомендацией к национальным авиакомпаниям изменить маршруты рейсов, которые проходят над территорией Беларуси. Страна также приняла решение закрыть свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Об этом заявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като, передает NHK.

По его словам, такое решение было принято на фоне инцидента с пассажирским лайнером Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске.

"Нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем", - сказал он.

Действия властей Беларуси подпадают под нарушения Конвенции о международной гражданской авиации, сообщил Като. Он осудил принудительную посадку самолета Ryanair белорусскими властями и арест Романа Протасевича.

Напомним, белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционнером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.

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