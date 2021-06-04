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Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС

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Пятница 04 июня 2021 11:43
Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС Фото: белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах ЕС (wikimedia.by/Anna Zvereva)
Автор: РБК-Украина

Послы Евросоюза поддержали запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Запрет начнет действовать с 5 июня.

Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в своем Twitter.

По его данным, официально запрет оформят сегодня днем.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь", - написал Йозвяк.

РБК-Украина сообщало, что послы стран Европейского союза готовятся одобрить запрет белорусской авиакомпании "Белавиа" летать над странами ЕС.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к введению санкций против лиц, причастных к посадке самолета с оппозиционнером Романом Протасевичем. Санкции должны ввести на следующей неделе.

Напомним, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях.

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