ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Японія рекомендує не літати над Білоруссю і закриває небо для білоруських літаків

Новость на русском →
Токіо, Четвер 10 червня 2021 09:30
Японія рекомендує не літати над Білоруссю і закриває небо для білоруських літаків Фото: літати над Білоруссю не рекомендує Японія (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Японія виступить з офіційною рекомендацією до національних авіакомпаній змінити маршрути рейсів, які проходять над територією Білорусі. Країна також прийняла рішення закрити свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній.

Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, передає NHK.

За його словами, таке рішення було прийнято на тлі інциденту з пасажирським лайнером Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську.

"Не можна виключати можливість того, що подібний випадок відбудеться в майбутньому", - сказав він.

Дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, повідомив Като. Він засудив примусову посадку літака Ryanair білоруською владою і арешт Романа Протасевича.

Нагадаємо, білоруським літакам заборонили посадку в аеропортах ЄС.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі готуються до введення санкцій проти осіб, причетних до посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. Санкції мають запровадити наступного тижня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія Білорусь авиасообщение
NEWS
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
"Підемо в арбітраж": Шмигаль пригрозив "Газпрому" за відмову від транзиту через Україну
DAILY
Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Тиснуть на газ. Як Росія добудовує "Північний потік-2" і на що сподівається Україна