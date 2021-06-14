Япония проверит Apple и Google на предмет сговора с производителями смартфонов

Японское правительство проведет антимонопольное расследование в отношении американских компаний Apple и Google. Их подозревают в сговоре с местными производителями смартфонов.
Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что в Японии намерены проверить, как Apple и Google взаимодействуют с японскими производителями смартфонов, поскольку программное обеспечение Apple iOS и Google Android занимает более 90% местного рынка смартфонов.
Под расследование также попадут главы японских производителей смартфонов, умных колонок и персональных компьютеров. Правительственная комиссия оценит деловые отношения в Японии и их справедливость по сравнению с зарубежными компаниями.
Ожидается, что по итогам расследования могут усилить антимонопольное регулирование, если будут найдены какие-либо проблемы.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция наложила 220 млн евро штрафа на Google за злоупотребление положением на рынке рекламы, которую размещают на сайтах и мобильных приложениях.
Google уже ответил, что внесет изменения в свой глобальный рекламный бизнес, чтобы гарантировать, что он не будет злоупотреблять своим доминирующим положением.