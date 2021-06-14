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Японія перевірить Apple і Google на предмет змови з виробниками смартфонів

Автор: РБК-Україна

Японський уряд проведе антимонопольне розслідування щодо американських компаній Apple і Google. Їх підозрюють у змові з місцевими виробниками смартфонів.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що в Японії мають намір перевірити, як Apple і Google взаємодіють з японськими виробниками смартфонів, оскільки програмне забезпечення Apple iOS і Google Android займає більше 90% місцевого ринку смартфонів.

Під розслідування також потраплять глави японських виробників смартфонів, розумних колонок і персональних комп'ютерів. Урядова комісія оцінить ділові відносини в Японії та їх справедливість в порівнянні із зарубіжними компаніями.

Очікується, що за підсумками розслідування можуть посилити антимонопольне регулювання, якщо будуть знайдені які-небудь проблеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція наклала 220 млн євро штрафу на Google за зловживання становищем на ринку реклами, яку розміщують на сайтах і мобільних додатках.

Google вже відповів, що внесе зміни в свій глобальний рекламний бізнес, щоб гарантувати, що він не буде зловживати своїм домінуючим становищем.

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